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В Мордовии диван привёл к смерти своего хозяина

Сегодня, 17:23

Житель Мордовии умер от удара об свой диван. Жители ведут обсуждения нелепой смерти своего земляка в Ардатовском районе.

52-летний мужчина пришёл домой в нетрезвом состоянии и хотел лечь на диван. Не расчитав ситуацию, он упал на деревянный подлокотник. Скорее всего, количество употребимого пострадавшим алкоголя не смогло поспособствовать рациональной оценке ситуации. Безработный мужчина решил обратиться в больницу только через сутки. Там медицинские сотрудники констатировали у него разрыв кишечника. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего жителя района. Мужчина скончался в больнице.


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