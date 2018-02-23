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В Мурманске автомобиль заставили мусорными баками

Сегодня, 16:28

В Мурманске наказали мужчину за неуместную парковку, обставив его машину мусорными баками.

Как известно, за парковку автомобиля в неудобном для других жителей местах можно получить серьезное наказание. Зачастую оно ограничивается в словесной перепалке и всеобщим осуждением.
Жителям Мурманска надоело словесно ругаться с парковщиком на улице Копытова по поводу того, что его автомобиль мешает проходу к мусорной площадке. Чтобы он хоть как-то усвоил урок, его машину просто взяли и заставили мусорными баками.


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