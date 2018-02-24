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После прыжка с нераскрывшимся парашютом чудом оказался жив бейсджампер

Сегодня, 04:30

Бейсджампер прыгнул с 78-метрового здания. Такое геройство едва не закончилось трагедией из-за нераскрывшегося парашюта.

Экстремальные виды развлечения получают все большую популярность во всем мире. Прыжок с 78-метрового здания едва не стал последним в жизни шведского экстремала. Известно, что парня подвел его парашют, который, по непонятным причинам, не раскрылся. Его товарищ снимал происходящее на видео.

Инцидент произошел 17 февраля в Стокгольме на острове Кунгсхольмен. Двое парней, не имея разрешения властей, решили прыгнуть со строения Lindhagsskrapan. Более подробную информацию рассказали люди, которые живут в данном здании. Мужчина с 12-го этажа увидел падающего парня в окно, одному из экстремалов удалось приземлиться удачно, а второму повезло меньше.

Пострадавший на данный момент находится в больнице, где его жизни ничего не угрожает. Напомним, что крышу данного здания жители дома используют в качестве террасы для отдыха, но после того, как любители экстрима облюбовали ее в качестве места для бейсджампинга, ее закрыли на ключ.


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