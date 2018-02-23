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Фотосессию на кладбище устроила школьница из Брянской области

Сегодня, 10:13

Несовершеннолетняя жительница Брянской области устроила фотосессию на кладбище. Шокирующие снимки школьница выложила во "ВКонтакте".

 Молодежь не всегда может отдавать отчет своим действиям. Так, несовершеннолетняя девушка из поселка Вышков (Брянская область) выложила в социальную сеть "ВКонтакте" снимки, на которых она позирует на поселковом кладбище. Такие фотографии шокировали многих пользователей, которые негативно прокомментировали такие действия.

Некоторые посчитали поступок девушки вандализмом, а многие захотели наказать за такой аморальный поступок по всей строгости закона. Местные средства массовой информации сообщают, что сотрудники правоохранительных органов уже заинтересовались данной ситуацией. Какие меры будут приняты в отношении данной девушки, пока неизвестно.


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