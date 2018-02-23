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На западной Украине сожгли редакцию местного издания

Сегодня, 09:37

В Ровно (западная Украина) вчера вечером неизвестные бросили в окна местного издания «Четвертая власть» бутылки с зажигательной смесью. В результате помещение редакции было почти полностью сожжено. Полиция не спешит с расследованием инцидента.

Как сообщала главный редактор, атаки на издание не прекращаются с момента вооруженного переворота на Украине. Сайт газеты уже более недели не функционирует, так как были похищены серверы у провайдера издания. Журналистов запугивают анонимными посланиями, в которых угрожают физической расправой.

«Четвертая власть» проводит бескомпромиссную редакционную политику. Издание публикует результаты громких журналистских расследований, которые вскрывают факты коррупционные действия властей всех уровнях. Цикл статей касался рейдерских захватов ведущих предприятий области. Также затрагивались темы незаконной добычи янтаря, вырубки лесов и незаконного строительства. Украинские власти при этом твердят, что в стране торжествует «свобода слова».


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