В Брянске на кладбище подожгли могилу парня

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В среду, 21 февраля, в Брянске зарегистрировано ЧП. На городском кладбище неизвестные подожгли могилу парня. Родные усопшего разыскивают очевидцев.

В Брянске 21 февраля неизвестные поглумились над могилой парня. Так, по улице возле дороги на Камвольный комбинат в 18:50 мск был зафиксирован факт поджога могилы молодого усопшего юноши. По информации сторожа кладбища, могила выгорела полностью. Родные похороненного юноши выражают благодарность всем, кто помог тушить огонь на могиле.

Также люди уверены, что варварское глумление не должно остаться безнаказанным. Информацию проверяют правоохранительные органы.