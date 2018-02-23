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В Красноярске обнаружено тело мужчины, вмерзшее в лед

Сегодня, 08:51

В Красноярске оперативные сотрудники уголовного розыска и Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти неизвестного. Мужчина был найден горожанами возле торгового центра. Его тело буквально вмерзло в ледовое покрытие Енисея.

В настоящее время правоохранители разрабатывают две версии. Во-первых, предполагается, что мужчина утонул во время зимней рыбалки, а затем тело всплыло и вмерзло в лед. Во-вторых, это может быть бездомный, который попросту умер от переохлаждения. Следов криминального характера на теле не обнаружено. Выясняется личность погибшего.

Красноярские спасатели совместно с патрулями правоохранителей проводит постоянные рейды по тем местам, где лов рыбы запрещен из-за опасности для жизни. Как сообщают в коммуникационном подразделении полиции, пятеро рыбаков были оштрафованы. Также во льду найден брошенный автомобиль, наполовину погруженный в воду, с рыболовными снастями в салоне.


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