В Новосибирске дети и взрослые отравились неизвестными наркотиками

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В Новосибирске шесть человек, четверо из которых дети, отравились наркотиками. Их госпитализировали из квартиры в доме на улице Плахотного Ленинского района.

Об инциденте сообщили источники 22 февраля. По предварительным данным, старший группы принёс наркотические вещества в квартиру и решил употребить их вместе с ребятами. Все шестеро отравились, на данный момент неизвестно, есть ли умершие. Сейчас следствие выясняет, где и при каких обстоятельствах нарушитель приобрёл данные вещества и принуждал ли он детей к их употреблению.