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В Тюменской области хоккеист погиб в раздевалке во время матча

Сегодня, 08:33

В Тюменской области погиб Данила Крупин, хоккеист команды «Атлант». Ему стало плохо после двух периодов игры.

Инцидент произошел 21 февраля в Ялуторовске, где встречались две команды хоккейной лиги «Атлант» (Ялуторовск) и «Кречет» (Тюмень). 40-летний защитник «Атлантов» Данила Крупин обнаружен после матча в раздевалке. Он отыграл первый и второй периоды, потом ему стало плохо, и он пошел к врачу. Причину смерти спортсмена устанавливают.

Вся хоккейная лига приносит соболезнования семье Данилы Крупина.


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