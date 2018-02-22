Генпрокуратура проверяет подготовку сокурсников пилота Ан-148

Вчера, 22:30

Генпрокуратура начала проверку подготовки пилотов, которые являлись сокурсниками погибшего в авиакатастрофе с Ан-148 полота Сергея Гамбаряна. Также будет проверена квалификация будущих пилотов, учащихся в данный момент в Южно-Уральского государственного университета. соответствующие документы Генеральная прокуратура уже направила в Росавиацию.

Представители Генпрокуратуры России считают, что авиакатастрофу, в результате которой погибли 71 человек, можно было бы избежать. Многие эксперты уверены, что пилоты могли решить ситуацию, однако запаниковали и самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.

«Прокуратура направила обращение по поводу пилотов, которые закончили Уральский Университет, выпускником которого являлся Гамбарян. Мы всю необходимую информацию подготовим и предоставим», заявил представитель Росавиации.