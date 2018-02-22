В Красноярске подростки-живодёры поджарили кошку в духовке при температуре 375 градусов

Вчера, 21:53

В Красноярске подростки-живодёры засунули кошку в духовку и поставили температуру 375 градусов. Перед этим они сломали домашнему любимцу позвоночник, чтобы он не смог бегать.

Видеоролик опубликовал на своей странице в Instagram пользователь с ником esskeerill. Спустя некоторое время, как информация об инциденте появилась в сообществе «MDK» в социальной сети «ВКонтакте», красноярскому подростку-живодёру стали поступать угрозы. Он решил удалить все записи со своей страницы. При этом, жители Красноярска уже узнали голос одного из участников издевательства над кошкой. Они подчеркнули, что такое живодёрство должно быть наказано.

На данный момент неизвестно, была ли кошка их домашним питомцем или же нет. На кадрах опубликованного видео можно заметить, что коту сначала сломали позвоночник, а потом поместили в духовку с температурой 375 градусов, которой достаточно, чтобы за 20 минут приготовить курицу-гриль. Кроме того, на видео слышен голос ещё одного юноши, который не отговаривает живодёра издеваться над кошкой. На данный момент устанавливаются личности подростков из Красноярска.