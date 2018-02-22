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В Ленобласти с кладбища угнали грузовик

Сегодня, 21:11

В Ленобласти мужчина оставил свой грузовик возле кладбища, но позже оказалось, что его угнали неизвестные лица. В машине была установлена сигнализация с видеофиксацией системы ГЛОНАСС, начато расследование.

Сотрудники пресс-службы Приозерского района Ленобласти сообщили об угоне грузовика. Водитель одного из коммерческих предприятий обратился 21 февраля в ГО МВД региона с заявлением, что его автомобиль пропал. По словам потерпевшего, он оставил грузовик возле кладбища. Через некоторое время, вернувшись к месту парковки, мужчина не нашел автомобиля и понял, что его угнали.

В настоящее время оперативники Ленобласти занимаются поиском пропавшего тяжеловоза, вероятно, что будет возбуждено уголовное дело. Информация временно малодоступна, так как проходит процесс расследования.


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