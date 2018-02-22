В Воронежской области молодой парень обокрал 84-летнюю пенсионерку

Сегодня, 20:48

Молодой парень, снимавший квартиру в Воронежской области, решил прихватить с собой сбережения владелицы недвижимости.

Молодой парень 18-ти лет оказался весьма смышленым и подсмотрел все тайники хозяйки квартиры. Пенсионерка попросила молодого человека освободить квартиру после того, как ее племянница рассказала об опасности сдавать жилье незнакомым людям. Парень решил отомстить женщине и украл у нее все деньги, сберкнижку и документы.

Пенсионерке повезло, потому что на место преступления с полицией приехал служебный пес по кличке Зорро, который взял след преступника. Органы разослали ориентировки во все районы и, вскоре, вора удалось найти.

Известно, что ранее парень уже был судим. Как говорит сам молодой человек, он хотел пожить в удовольствие. Сообщается, что пес Зорро служит в полиции около 3 лет, и за это время сумел задержать много преступников.