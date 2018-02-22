В Парголово местные подростки-хулиганы подожгли теплотрассу

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В Парголово, Выборгском районе, хулиганы подожгли одну из теплотрасс. Однако пожарным удалось потушить пожар всего лишь в течение нескольких минут после возгорания.

Сегодня, 22 февраля, около шести часов вечера возле одного из домов по улице Тихоокеанская в нижнем Парголово загорелась теплотрасса. Ее подожгли подростки-хулиганы, по словам очевидцев происшествия. МЧС сразу же предупредило жителей окружающих домов, что горит теплотрасса, а не жилые дома. Сначала строители экскаваторами с землей и песком засыпали очаг возгорания, затем за это дело принялись спасатели МЧС.

Как сообщили «Форпосту» в городском центре чрезвычайной службы, на площади 15 квадратных метров горел мусор и пластмассовые трубы. Пожарным удалось потушить пожар по истечению десяти минут. Согласно информации от «Форпоста», пострадавших и погибших нет.