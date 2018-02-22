В Краснодарском крае пять человек отравились угарным газом

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Ранним утром 22 февраля в спасательную службу Темрюкского района поступил звонок от неизвестного мужчины. Он жаловался на симптомы, присущие отравлению угарным газом.

По прибытию к дому № 169 на Советской улице, служащие эвакуировали всех жильцов дома, среди которых была девочка, не достигшая совершеннолетнего возраста. Как оказалось, в доме спали пять человек. Причиной происшествия стало не правильное обращение с дровяной печью. На данные момент все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Темрюкского района.