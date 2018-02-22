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На западе Украины разбили памятную табличку польскому королю

Сегодня, 19:42

В Украинском городе Яворов, Львовской области, неизвестные разгромили табличку в честь польского короля. На месте памятной доски в будущем планировали соорудить памятник Яну III Собескому.

Ян ІІІ Собеский был старостой города Яворов, а затем его короновали. В этом городе король отмечал свою победу над турками в ходе Венской битвы.

На месте мемориала разрушители поместили плакат Степана Бандеры, на котором было написано, что в Украине будут «чествовать лишь своих героев». На данный момент, полиция страны выясняет все подробности инцидента.

Ранее Украина негодовала по поводу уничтожения своих памятников на землях Польши. Также в стране уже происходили инциденты с похищением памятников.


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