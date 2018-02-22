В Москве 2 хулигана с пистолетами пытались проникнуть в школу

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В Москве двое неизвестных с пистолетами в руках попытались ворваться в школу №1251. Двое юношей сбежали после столкновения с охранниками, но ученица 9 класса рассказала всю правду об инциденте.

Это произошло 22 февраля в московской школе №1251. Двое юношей с пистолетами стали приставать к девятикласснице. Они спрашивали у неё про местоположение школы и способы проникновения вовнутрь. Они проследили за девочкой до самой школы и попытались пройти мимо охраны, но в результате получили отпор.

Охранники теперь ищут дебоширов, которые напугали девятиклассницу. Об инциденте уже узнали сотрудники полиции, и теперь в отношении хулиганов может быть возбуждено уголовное дело.