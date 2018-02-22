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В Твери 15-летний мальчик оказался в СИЗО за свои шутки с рассылкой

Сегодня, 19:01

В Твери 15-летний мальчик оказался в тюремной камере СИЗО под следствием. Его подозревают в попытке убийства, так как он организовал рассылку сообщений своим одноклассникам по поводу будущих кровавых событий в школе на празднике Последнего звонка.

Юный тверичанин, которому исполнилось 15 лет, решил немного пошутить. Мальчик устроил массовую рассылку своим одноклассникам. В отправленных сообщениях он рассказал о своих планах на программе Последнего звонка. Подросток решил расправиться кровавым методом со своими сверстниками. В доказательство к записям были прикреплены фото топора и травматического оружия. Дети, которые получили эти письма, не на шутку испугались.

Кроме того, мать 15-летнего подростка увидела эти материалы и заставила парня извиняться перед каждым адресатом. Но все равно «шутника» задержали представители спецслужб. В настоящее время он под следствием в СИЗО. При обыске оперативники нашли много литературы, касающейся мирового терроризма.


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