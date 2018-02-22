В Сыктывкаре мужчина балансировал на краю балкона

Сегодня, 18:40

В Сыктывкаре мужчина вылез из окна четвертого этажа и балансировал, сидя на окне. Так как он мог выпасть и получить ранения, несовместимые с жизнью, спасатели МЧС приехали и завели мужчину обратно в комнату.

Событие произошло сегодня 22 февраля в 13:15. Из окна дома под номером 164 на улице Морозова вылез мужчина, и залезать обратно не собирался. Прохожие заметили это и сразу же позвонили в соответствующие службы.

Кроме спасателей МЧС приехали врачи скорой помощи и наряд полицейских. Спасатели сразу же принялись надувать батут, чтобы разместить его на предполагаемом месте падения мужчины. Но это было напрасно, так как мужчину удалось затащить в квартиру, из окна которой он вылез.

Свидетели происшествия отмечают, что мужчина был не очень хорошо одет, на нем были грязные штаны и вообще он не произвел вид благополучного человека. А жители подъезда подчеркнули, что под балконом этой квартиры весной всегда валяются окурки и бутылки от алкогольных напитков.

Один из свидетелей произошедшего снял мужчину на видеокамеру.