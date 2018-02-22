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В Уфе липовые риелторы похитили пенсионера и требовали переписать на них квартиру

Сегодня, 18:35

В Уфе подставные риелторы две недели держали в заточении 65-летнего пенсионера. От мужчины требовали переписать на них квартиру.

Некоторое время перед похищением к мужчине приходили странные люди, которые представлялись сотрудниками государственных служб, сантехниками и прочими работниками. Обычно пенсионер никому дверь не открывал, поскольку боялся обмана. Как оказалось, страх был ненапрасным.

Когда Сергей Петров не выдержал натиска и открыл дверь, неизвестные тут же схватили мужчину под руки, забрали документы и увезли на автомобиле.

Пропажу пенсионера обнаружил его сын, когда отец перестал брать трубку. Молодой мужчина связался с правоохранительными органами и те начали поиски пропавшего.

Похищенного нашли в районном МФЦ. Полицию вызвали сотрудники, которые видели, как пожилого человека принуждают подписать бумаги на квартиру.

Преступников пока что не удалось обнаружить, но сотрудники полиции уверены, что это дело времени.

Пенсионер на время переехал жить к сыну, так как в родную квартиру возвращаться боится.


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