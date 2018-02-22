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Видео с жестокой дракой школьниц из Челябинска шокировало СК

Сегодня, 18:12

Сотрудники СК Челябинска готовятся к проверке информации по поводу шокирующего видеоролика, который появился на днях в интернете. Героями сюжета стали четыре школьницы, которые по-зверски дерутся между собой.

К правоохранителям попало в спектр внимания видео, которое было снято в Челябинске, теперь оперативники намерены проверить правдивость увиденного. Центральным событием в ролике стала жестокая драка четверых школьниц, которые били друг друга чем попало и по чему угодно. Представители СК Челябинска сообщили, что давно не сталкивались с подобным зрелищем. Даже в турнирах по боям без правил редко можно было лицезреть нечто похожее.

Примечательным есть тот факт, что бойня происходит на виду у сверстников, которые подбадривают противников и потерпевших радостными возгласами. При этом, желающих не было прекратить столь изощренное рукоприкладство.


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