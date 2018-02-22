Новороссийск возмутило страшное фото истощенного старика, лежащего на полу больницы

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В Новороссийске разгорается скандал и общественное возмущение после фото опубликованного в социальной сети. На снимке запечатлен раздетый, истощенный пожилой человек, который беспомощно лежит на кафельном полу больницы. По данному факту Росздравнадзор начал проверку.

Под фотографией автор снимка, жительница Новороссийска написала, что дело происходило в Первой городской больнице. Женщина, увидев лежащего и стонущего на полу старика в течение получаса, уговаривала медсестер и санитарок положить старика на койку и оказать ему необходимую помощь. Лишь после того, как она начала фотографировать, медперсонал засуетился.

Комментаторы в социальной сети сообщили, что знают этого старика. Он одинокий и уже долгое время парализованным лежит в больнице. При этом невероятно страдает от пролежней и иногда падает с кровати. Санитарки в буквальном смысле ненавидят этого пациента. Больные подкармливают несчастного. Специалисты Росздравнадзора направили в лечебное учреждение комиссию для проверки фактов.