В Мурманской области вертолёт с пассажирами на борту врезался в дерево

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В Мурманской обрасти вертолёт, у которого на борту было восемь пассажиров, во время полёта врезался в дерево. Информацию об этом сообщают в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.

В сообщении говорится, что по предварительным данным от правоохранителей, вертолёт совершал социальный рейс по маршруту Сосновка-Пача-Ловозеро. Однако в 14:30 судно, принадлежащее АО «Волгоградскому авиационному предприятию», начало взлетать с посадочной площадки Пача, что в Ловозёрском районе Мурманской области, и врезалось с отдельно стоящим деревом. В результате происшествия пострадал один из семи пассажиров. Мужчина получил незначительную травму. Что касается самого вертолёта, повредилось стекло кабины пилота и обшивка.

Также известно, что после аварии пилоты оценили состояние воздушного судна и благополучно продолжили полёт. Пресс-служба авиапредприятия сообщила, что в наше время идёт расследования инцидента.

Что касается пострадавшего, считается, что он получил один перелом и вывих. Также по данным источника, вертолёт использовали как обычное такси. Он перевозил местных жителей и грузы между населёнными пунктами.