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В Воронеже МЧС сняли с окна 7-го этажа неадекватную женщину

Сегодня, 17:12

Как проинформировали сотрудники МЧС России по Воронежу, спасатели сняли с окна 7 этажа неадекватную женщину. Инцидент зафиксирован на улице Миронова в доме под номером 39.

По предварительным данным, в 14:30 местные жители заметили 32-летнюю гражданку, сидящую на окне квартиры, расположенной на седьмом этаже. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли двери и сняли женщину. По ее словам, сожитель закрыл хозяйку в квартире и скрылся, а она просто села на окно, свесила ноги и начала курить.

МЧС проинформировало об инциденте правоохранительные органы, в результате жительницу Воронежа направили на обследование в психиатрическую клинику. Известно, что женщина вела аморальный образ жизни, выпивая алкоголь и не работая, также она водила домой разных мужчин. У нее есть малолетний ребенок, но опекает его бабушка.


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