В Рязанской области 11-летний школьник порезал третьеклассника разбитой бутылкой

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В одной из сельских школ Рязанской области произошло чрезвычайное происшествие. По свидетельству источника в правоохранительных органах, пятиклассник во время ссоры порезал лицо третьекласснику разбитой бутылкой.

Происшествие произошло в среду во время школьной перемены. Во дворе учебного заведения двое мальчиков что-то не поделили и начали толкать друг друга. Затем старший из них подобрал в снегу отбитое горлышко пивной бутылки и ударил оппонента в лицо, сильно расцарапав ему щеку. Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением к местному участковому.

В свою очередь, представитель администрации школы заявляет, что события происходили абсолютно по-другому сценарию. Мальчики подрались не в школьном дворе, а на улице после окончания занятий. Во время борьбы один из них случайно порезался, упав лицом в снег. Окончательную точку в инциденте должны поставить правоохранители после тщательной проверки всех обстоятельств дела.