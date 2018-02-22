VistaNews.ru


В Рязанской области 11-летний школьник порезал третьеклассника разбитой бутылкой

Сегодня, 16:25

В одной из сельских школ Рязанской области произошло чрезвычайное происшествие. По свидетельству источника в правоохранительных органах, пятиклассник во время ссоры порезал лицо третьекласснику разбитой бутылкой.

Происшествие произошло в среду во время школьной перемены. Во дворе учебного заведения двое мальчиков что-то не поделили и начали толкать друг друга. Затем старший из них подобрал в снегу отбитое горлышко пивной бутылки и ударил оппонента в лицо, сильно расцарапав ему щеку. Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением к местному участковому.

В свою очередь, представитель администрации школы заявляет, что события происходили абсолютно по-другому сценарию. Мальчики подрались не в школьном дворе, а на улице после окончания занятий. Во время борьбы один из них случайно порезался, упав лицом в снег. Окончательную точку в инциденте должны поставить правоохранители после тщательной проверки всех обстоятельств дела.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.