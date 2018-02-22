В Ростове после драки в училище студент попал в больницу

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В Ростове-на-Дону в училище №7, на улице Таганрогской, 20 февраля произошла драка между студентами. В результате, один из 16-летних детей был доставлен в ближайшую больницу с травмами.

По словам очевидцев и педагогов учебного заведения, между двумя учениками произошёл небольшой конфликт в самом холле училища. Однако на конфликте всё не остановилось, он перерос в целую драку. Во время последней один из подростков ударил своей обидчика. От этого молодой парень потерял сознание и моментально упал. Где были в этот момент учителя и преподаватели - неизвестно, однако только после падения студента они вызвали бригаду скорой помощи. Вместе с врачами в училище прибыли и правоохранители.

Пострадавший студент получил закрытую травму челюсти и черепно-мозговую травму. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.