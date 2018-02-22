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Вылетевшему самолёту в Сеул пришлось вернуться во Владивосток

Сегодня, 08:51

Вылетевший в Сеул самолёт, принадлежащий авиакомпании "Аврора", был вынужден совершить разворот и отправиться обратно во Владивосток. Причиной стали технические неполадки.

В сообщении указано, что по некоторым техническим сбоям экипаж судна принял решение развернуть самолёт и отправиться обратно во Владивосток. Отмечается, что пострадавших на борту не оказалось, всё прошло в штатном режиме. Какие именно трудности возникли во время полёта, официальные представители компании "Аврора" пока что не сообщают.
В СМИ появилась информация, что пассажиры данного рейса рассказывают о пьяных хоккейных болельщиках на борту.


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