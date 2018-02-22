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В Кемерове пенсионерка неделю прожила с умершим сыном

Сегодня, 08:31

В Кемерове пожилая женщина около недели прожила в одной квартире со скончавшимся 37-летним сыном. О произошедшем правоохранителям рассказал второй сын пенсионерки, пришедший проведать родственников.

Трагический инцидент имел место 21 февраля в квартире на улице Терешковой. Житель Кемерова пришел проведать мать и брата. Вместо теплых родственных посиделок, гостя встретили жуткая вонь и труп 37-летнего мужчины. Пенсионерка никак не объяснила кончину сына его брату. Шокированный житель Кузбасса вызвал на место ЧП правоохранителей. Предполагается, пожилая женщина не причастна к скоропостижной кончине кемеровчанина.

Тело 37-летнего мужчины отправлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Исходя из ее результатов, стражи порядка примут процессуальное решение.


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