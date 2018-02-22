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В Ухте спасли девочку на захлопнувшемся балконе

Сегодня, 08:26

В Ухте 8-летняя девочка вышла на балкон, двери которого захлопнулись. К счастью, спасатели не дали замерзнуть ребенку на балконе.

 21 февраля юная ухтинка вышла на балкон, не подозревая о последующих событиях. Дверь захлопнулась. Девочка около получаса простояла на холоде, после чего сосед обратил свое внимание на то, что маленькая соседка не заходит домой. Мужчина взял контакты матери и еще вызвал скорую помощь наряду с спасателями. Службы приехали в одно время с матерью, которая и открыла двери. Первое, что промолвила ухтинка, так это жалобу на замерзшие руки. Девочка стояла на балконе в шапке, сапогах и куртке.

В итоге на балконе девочка находилась 40 минут. Реальная помощь служб не понадобилась, дома ребенка увели в душ отогреваться.


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