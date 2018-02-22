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В Петербурге водитель маршрутки не пустил замерзающих детей в салон

Сегодня, 00:21

В Московском районе Петербурга возник  скандал между водителем маршрутки и  школьниками. Инцидент случился сегодня утром на автобусной остановке на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов. Водитель  отказался открывать заднюю дверь. Об этом сообщила мама школьницы, которая не попала в салон. 

 Свидетельница инцидента рассказала, что в автобусе было очень много пассажиров, все стояли впереди, а конец салона был свободнее. Поэтому школьница попросила, чтобы водитель заднюю дверь открыл, но мужчина сказал, что это его не волнует – кто не зашел, пусть идет пешком.

Пассажиры не решились защитить  детей. Следует добавить, что  после случившегося, школьникам пришлось еще 20 минут ждать следующую маршрутку и мерзнуть на  20-градусном морозе. Вследствие этого школьники опоздали в школу и заболели простудой.


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