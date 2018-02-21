Вчера, 22:57

В Ярославле ученик открыл стрельбу во дворе школы. Для этого 15-летним подростком был использован пневматический пистолет.

В Ярославле на территории одной из школ вновь прозвучали выстрелы. Их произвёл ученик старших классов по своим сверстникам из «пневматики».

Сообщается, что пострадавших при этом инциденте, случившемся 21 февраля, не было. Правоохранители связывают это с тем, что стрелок просто не смог ни в кого попасть.

По факту стрельбы на территорию школы незамедлительно прибыли правоохранители. Им, помимо прочего, предстоит выяснить, как подросток пронёс опасное оружие на территорию школьного заведения мимо его охраны.

По версии следствия, подросток взял оружие, принадлежащее его отцу. Тот оставил его без присмотра.

С родителями «стрелка» уже провели профилактическую беседу. Пистолет изъят. Подросток уже не первый раз отмечается своими неадекватными действиями, несмотря на то, что вырос в благополучной семье.