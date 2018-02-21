Один из участников «Битвы экстрасенсов» избит в метро Москвы

Вчера, 22:45

Одного из участников шоу «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина избили в вагоне московского метро. Парень возвращался домой после прогулки с друзьями, когда в вагоне к нему пристал хулиган. Он начал задирать Никиту, а затем, получив отпор, приступил к избиению.

Несколько раз нападавший ударил парня головой о стекло, после попытался вырвать вещи. Когда бандиту не удалось этого сделать, он сбежал в открывшуюся дверь поезда. Пассажиры, ехавшие с Турчиным в метро, даже не попытались помочь или связаться с машинистом.

Первое время самочувствие Никиты было хорошим. Друг отвез парня в травмпункт, где его не приняли, так как пострадавший несовершеннолетний. Врачи посоветовали отвезти его в детское отделение. На следующий день Турчин поехал в клинику, где у него обнаружили сотрясение и немедленно госпитализировали.

Сам пострадавший предполагает, что на него мог напасть один из фанатов шоу «Битвы экстрасенсов». Незнакомец уже долгое время донимает Никиту и его мать угрозами. Друзья же считают, что произошло обычное ограбление.

Известно, что ранее парню уже поступали угрозы и пожелание смерти. Он даже писал заявление на обидчиков. Сейчас же Никите предстоит длительное лечение, так как травмы оказались более серьезными.