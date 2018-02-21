В Самаре мужчина задушил мать при попытке оказания ей помощи

Вчера, 22:03

В Самаре мужчина задушил собственную мать при попытке оказания ей первой медпомощи. Это случилось, когда у женщины произошёл очередной приступ эпилепсии.

Трагедия в Самаре произошла 15 февраля. Она случилась на улице Ставропольская. Прибывшие на вызов правоохранители и медики зафиксировали смерть женщины, которой было лишь 60 лет. На теле не было признаков того, что её кончина была насильственной. Эксперты установили, что гибель потерпевшей вызвало удушение.

Следствие полагает, что это было сделано случайно её 36-летним сыном. Он пытался оказать матери первую помощь, когда у неё случился очередной припадок эпилепсии.

Вероятно, он оказывал помощь более активно, чем этого требовала ситуация. В то же время подозреваемый уже задержан. Сейчас он под подпиской о невыезде.