В Калининградской области Дед Мороз сломал челюсть подростку, не прочитавшему стих

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Как проинформировали сотрудники МВД России по Калининградской области, дед Мороз сломал челюсть подростку, не прочитавшему по просьбе стих. Инцидент зафиксирован в новогоднюю ночь в Пионерском, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, 17-летний житель Пионерского вместе со своим другом возвращались домой, но по дороге встретили 26-летнего молодого человека, переодетого в Деда Мороза. Последний предложил подросткам по традиции прочитать стих, но получил отказ в грубой форме. В результате мужчина ударил парня посохом по лицу и скрылся.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где диагностировали серьезный перелом нижней челюсти. О ЧП сообщили в органы, накануне подозреваемый был найден. Открыто уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, за подобные нарушения Деду Морозу грозит заключение на три года.