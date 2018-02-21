Сегодня, 20:05

Как проинформировали сотрудники СУ СК России по Владимирской области, в Муроме пьяный подросток отобрал у школьника смартфон. Открыто уголовное производство, оно направлено на рассмотрение в суд.

По предварительно установленным данным, десятого декабря 2017 года 17-летний житель Мурома заметил 15-летнего школьника, который разговаривал по телефону. Старший молодой человек подбежал к нему, натянул на глаза шапку, отобрал смартфон и толкнул парня. От подобных манипуляций потерпевший не смог вовремя оценить обстановку, а злоумышленник скрылся из вида незаметно. Стоимость ущерба составила 17 тысяч рублей.

В СУ СК отмечают, что подросток, ограбивший школьника, на протяжении нескольких лет числится на учете у психиатра и нарколога. Открыто уголовное производство, оно уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.