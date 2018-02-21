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Как проинформировал Роман Бахтеев, следователь по особо важным делам СУ СК России по Волгоградской области, в Волжском на остановке найден труп женщины. Инцидент зафиксирован на улице Пионерской, проводится проверка.

По предварительно установленным данным, 21 февраля на остановке, предназначенной для общественного транспорта, на улице Пионерской местные жители обнаружили тело неизвестной женщины. На место ЧП оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая лишь констатировала смерть гражданки. Полиция установила, что погибшей оказалась 55-летняя жительница Волжского.

В СУ СК России по Волгоградской области рассказали, что на данный момент полиция проводит следственные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства инцидента. Причины смерти женщины установит специальная экспертиза.