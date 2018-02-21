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В Таиланде на отдыхе утонул фельдшер из Сыктывкара

Сегодня, 19:27

В Таиланде на отдыхе утонул Алексей Хохлов из Сыктывкара, который работал фельдшером скорой помощи. Инцидент якобы произошел в городе Паттайи, но представители профильных министерств не подтверждают эту информацию.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Таиланде на отдыхе утонул российский турист Алексей Хохлов, уроженец Сыктывкара. Мужчина был фельдшером на станции скорой помощи, а в азиатскую страну уехал на долгожданный отдых.

Отмечается, что тело гражданина России пробыло в воде на протяжении 15 минут. Его вытащил очевидец происшествия, с которым общались сотрудники правоохранительных органов Таиланда. По факту ЧП будет проведена следственная проверка, полиция установит все обстоятельства трагедии.


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