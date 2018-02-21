В Нижнем Новгороде из горящей школы №156 эвакуировали 251 ребёнка

Сегодня, 19:10

В Нижнем Новгороде из горящей школы №156, которая находится в Сармовском районе города, сегодня, 21 февраля, случился пожар. В результате происшествия был эвакуирован 251 ребёнок и 28 взрослых людей, сотрудников учебного заведения. По словам очевидцев, дети вышли на улицу без верхней одежды и портфелей.

В полученном сообщении сказано, что, скорее всего, пожар случился в школьной раздевалке или же в подвальном помещении. Из-за огня из учебного заведения экстренно эвакуировали 28 взрослых и 251 ученика. Эвакуация была настолько срочной, что ребята не успели взять из школы свою верхнюю одежду, шапки и даже портфели. Временное прибежище, чтобы не замёрзнуть на улице, они нашли в церкви, которая расположена неподалёку.

Известно, что уже в 17:10 местные спасатели полностью ликвидировали случившийся пожар. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. По предварительным данным считается, что в результате данного происшествия никто не пострадал.