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В Нижегородской области студент избил однокурсника за испачканный ковер

Сегодня, 19:05

В Нижегородской области состоится суд над 18-летним студентом. Молодого человека обвиняют в тяжелом избиении однокурсника за испачканный ковер.

Расследование началось еще в августе 2017 года, когда обвиняемый поссорился с однокурсником и нанес тому удар в живот. Пострадавшего с тяжелой травмой доставили в госпиталь, где врачи сообщили, что здоровью причинен большой вред.

Сам 18-летний студент виновным себя не считает. Как заявил нападавший, причиной стало то, что однокурсник испачкал его ковер.

Уголовное дело было передано в суд, который примет меры против обвиняемого.


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