В Калининграде жена требует компенсацию за погребение мужа, погибшего в Польше

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Жительница Калининграда взыскивает компенсацию с военного комиссариата за процедуру погребения мужа, погибшего в Польше.

Жительница Калининграда хочет взыскать с областного военного комиссариата денежные средства, которые были потрачены ею на похороны мужа. Ее супруг, офицер запаса, скончался на территории Польши осенью предыдущего года. В соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, женщина получила документы, подтверждающие гибель ее супруга. Похоронили мужчину в Калининграде. Все расходы оплатила жена погибшего.

После этого она обратилась в областной Центр социального обеспечения Военного комиссариата с требованием выплатить пособие на погребение, однако ей отказали, так как не была предоставлена справка из ЗАГСа, которая подтверждала бы факт регистрации смерти.

В ЗАГСе ей отказались выдать необходимый документ, основываясь на отсутствии записи о смерти мужчины, ведь он погиб в другой стране, которая не выдает подобные справки.

После этого она подала иск в Ленинградский районный суд, так как считает, что ей было отказано на незаконных основаниях. Заседание суда назначено на 22 марта.