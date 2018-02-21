VistaNews.ru


В Волгоградской области обнаружили пакет с мертвой новорожденной

Сегодня, 18:49

В Волгоградской области прохожий обнаружил за гаражами пакет с телом мертвой новорожденной девочки.

Инцидент произошел сегодня в Михайловке, в Волгоградской области. Местный житель шел в свой гараж, и на улице Коммуны обнаружил полиэтиленовый пакет, заглянув в который, он обнаружил тело мертвой девочки, завернутое в пеленку. Малышка была найдена между гаражными боксами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. По предварительным данным, причиной гибели девочки стало переохлаждение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием данного дела и пытаются найти мать погибшего ребенка, которая, по версии следователей, напрямую связана с убийством.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.