В Волгоградской области обнаружили пакет с мертвой новорожденной

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В Волгоградской области прохожий обнаружил за гаражами пакет с телом мертвой новорожденной девочки.

Инцидент произошел сегодня в Михайловке, в Волгоградской области. Местный житель шел в свой гараж, и на улице Коммуны обнаружил полиэтиленовый пакет, заглянув в который, он обнаружил тело мертвой девочки, завернутое в пеленку. Малышка была найдена между гаражными боксами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. По предварительным данным, причиной гибели девочки стало переохлаждение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием данного дела и пытаются найти мать погибшего ребенка, которая, по версии следователей, напрямую связана с убийством.