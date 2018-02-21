В Кировске пожар по улице Ленина уничтожил полностью квартиру

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В городе Кировск произошел пожар 21 февраля. Сгорела квартира, которая размещалась в доме по улице Ленина. Пострадал мужчина, владелец обгоревшего жилья.

Пресс-служба МЧС региона сообщила о том, что 21 февраля пожарные боролись с огнем на улице Ленина. Там сгорела квартира. Сообщение о возгорании поступило от соседей в 11:25. Уже через несколько минут оперативная бригада МЧС была на месте. По словам пожарных, коридор и лестничная клетка были в дыму. Когда спасатели проникли в квартиру, они вынесли мужчину, которому потребовалась медицинская помощь.

В квартире все сгорело: мебель, вещи, даже обгорели стены. Точная причина пожара пока не установлена. Это будут проводить специалисты по экспертизе. Пострадавшего госпитализировали в Кировскую больницу. Информации о его здоровье пока нет. Соседи рассказали, что житель сгоревшей квартиры вел разгульную жизнь, много пил спиртного.