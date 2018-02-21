VistaNews.ru


В Кировске пожар по улице Ленина уничтожил полностью квартиру

Сегодня, 18:40

В городе Кировск произошел пожар 21 февраля. Сгорела квартира, которая размещалась в доме по улице Ленина. Пострадал мужчина, владелец обгоревшего жилья.

Пресс-служба МЧС региона сообщила о том, что 21 февраля пожарные боролись с огнем на улице Ленина. Там сгорела квартира. Сообщение о возгорании поступило от соседей в 11:25. Уже через несколько минут оперативная бригада МЧС была на месте. По словам пожарных, коридор и лестничная клетка были в дыму. Когда спасатели проникли в квартиру, они вынесли мужчину, которому потребовалась медицинская помощь.

В квартире все сгорело: мебель, вещи, даже обгорели стены. Точная причина пожара пока не установлена. Это будут проводить специалисты по экспертизе. Пострадавшего госпитализировали в Кировскую больницу. Информации о его здоровье пока нет. Соседи рассказали, что житель сгоревшей квартиры вел разгульную жизнь, много пил спиртного.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.