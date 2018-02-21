В Уфе мигрант-маршрутчик работал без прав с 2013 года

Сегодня, 18:25

В Уфе мигрант-маршрутчик работал на городском пассажирском транспорте с 2013 года без прав. Он был лишён их 5 лет назад.

После этого он (или его сообщник) подделал водительское удостоверение. На протяжении 5 лет этого никто не мог заметить.

Нарушитель управлял одним из авто, перевозивших пассажиров в Уфе по маршруту №75. На момент остановки для проверки в салоне управляемого им авто находилось 5 человек.

Как оказалось, мужчина, которому сейчас 29 лет, прибыл для заработков из Киргизии. Водительское удостоверение, которое он предъявил сотрудникам ГИБДД, было выдано другому гражданину. При этом тот даже не въезжал в РФ.

Когда правоохранители начали разбирательство, они установили следующее. Мигрант имел права на управление автобусом. Их он был лишён в 2013 году после того, как у него во время движения было зафиксировано алкогольное опьянение.

Очередное задержание нарушителя произошло на Сипайловской. Теперь на киргиза составлен протокол, а машина помещена на штрафплощадку.