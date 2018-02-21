На борту Петербург-Сыктывкар врач из Ухты спасла жизнь женщине

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Как проинформировали в авиакомпании «Нордавиа», на борту самолета Петербург-Сыктывкар врач из Ухты спасла жизнь женщине. Посадка прошла в обычном режиме, и бригада скорой помощи стабилизировала состояние пассажирки.

По предварительным данным, на половине пути следования самолета, вылетевшего из Петербурга в Сыктывкар, одной из пассажирок стало плохо, что сопровождалось симптомами эпилепсии. Экипаж принял решение далее следовать по маршруту, а бортпроводники узнали, нет ли среди граждан медика.

Врачом оказалась уроженка Ухты, которая оперативно среагировала на инцидент и смогла оказать пострадавшей первую медицинскую помощь. При подлете к Сыктывкару диспетчера попросили вызвать бригаду скорой помощи, которая и стабилизировала состояние больной. Причины недомогания будут установлены в результате экспертизы, так как до приступа пассажирам предложили напитки и еду.