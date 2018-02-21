VistaNews.ru


На борту Петербург-Сыктывкар врач из Ухты спасла жизнь женщине

Сегодня, 18:21

Как проинформировали в авиакомпании «Нордавиа», на борту самолета Петербург-Сыктывкар врач из Ухты спасла жизнь женщине. Посадка прошла в обычном режиме, и бригада скорой помощи стабилизировала состояние пассажирки.

По предварительным данным, на половине пути следования самолета, вылетевшего из Петербурга в Сыктывкар, одной из пассажирок стало плохо, что сопровождалось симптомами эпилепсии. Экипаж принял решение далее следовать по маршруту, а бортпроводники узнали, нет ли среди граждан медика.

Врачом оказалась уроженка Ухты, которая оперативно среагировала на инцидент и смогла оказать пострадавшей первую медицинскую помощь. При подлете к Сыктывкару диспетчера попросили вызвать бригаду скорой помощи, которая и стабилизировала состояние больной. Причины недомогания будут установлены в результате экспертизы, так как до приступа пассажирам предложили напитки и еду.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.