В Усинске жители испугались странного запаха в подъезде и вызвали МЧС

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Жители Усинска испугались странного запаха в подъезде, решив сразу, что это произошла утечка газа. Об этом немедленно проинформировали экстренные службы, но едким ароматом оказался простой антисептик, которым дезинфектологи побрызгали стены.

На пульт оперативного дежурного МЧС Усинска поступило сообщение от местных жителей одного из многоэтажных домов. Люди сообщили, что в подъезде очень странно пахнет. По всей вероятности, запах подобен природному газу. По указанному адресу немедленно выехала дежурная бригада спасателей, чтобы понять, где утечка.

После обследования подъезда со странным запахом было установлено, что никакой утечки газа нет, а зловоние создавал антисептик, которым дезинфектологи обрызгали стены. Дело в том, что никого из жителей об этом ранее не предупреждали. Теперь люди беспокоятся о вредоносности раствора, который издает едкий аромат.