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Ростовский университет наказали за открытый доступ к порно

Сегодня, 17:36

В Южной транспортной прокуратуре рассказали, что в Ростове-на-Дону и в Ростовской области в ходе проверки выявлено три образовательных учреждения, в которых был открыт свободный доступ к порносайтам. В частности, был наказан один из университетов.

 В сообщении ведомства говорится, что проверку прошли такие образовательные учреждения, как «Российская таможенная академия», РГУПС и «Батайский техникум железнодорожного транспорта. Оказалось, что дети, не достигшие необходимого возраста, имели свободный доступ к компьютерам учебных заведений, на которых не было системы фильтрации. Соответственно, ребята могли смотреть сайты, на которых размещена порнография.

Как стало известно, всем руководителям уже были выданы официальные представления с требованием устранить эту ошибку. Кроме этого, к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре должностных лица из данных образовательных учреждений.

В настоящее время доступ к порнографическим сайтам уже закрыли.

Похожий случай недавно произошёл и в Воронежской области. Там в одной из школ компьютерный класс не имел системы контент-фильтрации. Из-за этого школьники имели доступ к ряду материалов, таких как порно, наркотики и сцены с жестокостью. Дело рассматривают в местной прокуратуре.


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