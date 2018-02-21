Мужчина из Екатеринбурга отсудил за вздувшийся iPhone 7 144 тыс. рублей

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Мужчина из Екатеринбурга отсудил за вздувшийся iPhone 7 крупную сумму в 144 тыс. рублей. Фемида сочла, что данные средства ему должен выплатить салон, где он приобрёл данный гаджет.

К неудовольствию покупателя, приобретённый им iPhone 7 вздулся почти сразу после покупки. Смартфон екатеринбуржец купил в июне 2017 года. Дефект проявился уже через полтора месяца. Использование девайса стало невозможным.

Ответчиком в суде выступило АО «Связной логистика». Сначала мужчина обратился в салон, где купил неисправный аппарат. Он потребовал заменить его или выплатить деньги, которые были уплачены за смартфон (55 тыс. рублей).

Продавцы ответили, что могут предложить лишь гарантийный ремонт вышедшего из строя устройства. Позднее «Связным» была проведена экспертиза вздувшегося смартфона. Она установила, что причиной этого было наличие производственного дефекта, вызвавшего замыкание внутри аппарата.

Мужчина, не удовлетворённый ответами, полученными от продавца, обратился к судьям Верх-Исетского райсуда. Он потребовал возврата затраченных денег и выплаты неустойки.

Суд удовлетворил его претензии. Поданная апелляция была отклонена. Теперь продавец компенсирует пострадавшему не только стоимость изделия, но и сумму расходов на экспертизу, адвоката и морального ущерба.