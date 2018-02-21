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В Ижевске женщина распространила в сети интимные фото любовницы мужа

Сегодня, 16:43

Оскорбленная изменой мужа жительница Ижевска решила отомстить неверному и распространила в социальных сетях интимные фотографии его любовницы. Теперь ей предстоит выплатить штраф.

 В Ижевске состоялось заседание суда по уголовному делу в отношении 30-летней горожанки. Женщину судили за незаконное распространение интимных фото любовницы ее супруга. Инцидент произошел в январе текущего года. Подсудимая заметила, что ее муж тайно ведет переписку с другой женщиной. Не выдержав измены, она начала рассылать пользователям сети «ВКонтакте» фотографии интимного содержания любовницы, которые содержались в переписке.

От знакомых потерпевшая узнала, что в сети гуляют ее личные фото, и обратилась в местный суд. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 137 части 1 УК РФ, за нарушение неприкосновенности частной жизни.

По решению суда, подсудимая обязуется выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.


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