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В центре Новосибирска произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

Вчера, 23:50

В центральной части Новосибирска произошла драка и стрельба в одном из кафе. По официальным данным есть двое пострадавших, но они отказались от госпитализации и ушли домой.

Примерно в 15:15, 20 февраля на пост оперативного дежурного ГО МВД Новосибирска поступил сигнал о произошедшей драке со стрельбой. Инцидент зафиксирован в одном из кафе, которое размещено в центре города. На место ЧП была отправлена спецгруппа оперативников, которые попытались разобраться в произошедшем. Полицейскими было установлено, что 20 февраля в зале кафе отдыхали две компании.

Люди выпивали, разговаривали и танцевали. В какой-то момент вспыхнул конфликт у двоих мужчин из разных компаний. Они начали драться, а потом один из них открыл стрельбу из травматического пистолета, который был в его кармане. В результате оказались пострадавшие, хотя их травмы не связаны с последствиями перестрелки. От госпитализации они отказались и отправились домой.


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