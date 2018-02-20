Во Владикавказе нашли противотанковую мину на застройке дома

Вчера, 23:01

Во Владикавказе строители нашли боевую противотанковую мину времен ВОВ. Орудие было обнаружено при начале работ по возведению нового жилого дома.

Согласно оперативным данным пресс-службы МЧС Северной Осетии, во Владикавказе на одной из строительных площадок была найдена противотанковая мина. Боеприпас со времен ВОВ пролежал в земле много лет, и только сейчас его увидели строители, которые занимались возведением нового жилого дома. Как только подрядчики столкнулись с предметом в земле, они заподозрили, что это может быть снаряд или мина. Все работы были немедленно прекращены и в подразделение МЧС Владикавказа передали сообщение о находке.

Спасатели вместе с саперами выехали на место и подтвердили наличие опасного предмета в земле. В целях безопасности была проведена срочная эвакуация жителей, дома которых располагались недалеко от рокового места. После этого эксперты изъяли орудие из земли. Им оказалась противотанковая мина. Боеприпас аккуратно упаковали и отвезли на полигон для утилизации. На удивление снаряд оказался довольно мощный.